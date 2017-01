Braziliaanse politie te waterbuffel

SOURE - De Braziliaanse politie gebruikt op het zompige Amazone-eiland Marajo waterbuffels om de misdaad te bestrijden. De dieren kunnen beter dan wie of wat ook uit de voeten op het eiland met zijn eindeloze waterwegen en moerassen.

Regelmatig blijken de buffels in de natte gebieden veel sneller uit de weg te kunnen dan paarden bij de achtervolging van misdadigers. De buffels horen eigenlijk niet in Brazilië thuis. Het gaat om zogenoemde Aziatische waterbuffels, die volgens de legende ruim een eeuw geleden in het gebied zijn aangevoerd en prima op het eiland bleken te gedijen. Inmiddels leven er al ruim 100.000. Ze worden niet alleen door de politie gebruikt. De buffelpizza is bijvoorbeeld een bekend gerecht.

Marajo is een van de grotere eilanden ter wereld en in omvang gelijk aan Zwitserland. Op dit uitgestrekte terrein gebruikt de politie enkele boten, drie auto’s, twee motoren en vijf buffels.