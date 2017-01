Kind (9) bedreigt winkelpersoneel met mes

EINDHOVEN - Een kind van negen jaar heeft winkelpersoneel in Eindhoven bedreigd met een mes nadat hij was betrapt op diefstal.

Het alarm ging af toen de in België woonachtige jongen de Action uit wilde gaan. Het personeel nam hem volgens de politie mee naar het kantoor. Hij verzette zich hevig en zag kans om een mes te pakken, waarmee hij begon te zwaaien.

Het personeel slaagde er in het mes af te pakken. Daarna greep de jongen naar een pen en maakte ook hiermee een stekende beweging. Toen ook dit voorwerp was afgepakt, schreeuwde hij de hele winkel bij elkaar. De gearriveerde politie kon de jongen niet aanhouden, omdat hij jonger is dan twaalf jaar. Hij werd wel meegenomen naar het bureau. Daar kwamen agenten erachter dat hij in België ook diverse diefstallen heeft gepleegd. Ook maakte hij het de leraren en medeleerlingen al jaren enorm lastig op zijn school. Er zijn hulpverleningsinstanties ingeschakeld.

Volgens de politie had de jongen opmerkelijk genoeg een speen in zijn zak. De rol van de ouders bij de diefstal is onduidelijk.