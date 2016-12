Paard belandt in auto bij botsing

ZUTPHEN - Op de N314 bij Zutphen is vrijdagochtend een losgebroken paard geschept door een auto.

Door ANP - 23-12-2016, 8:16 (Update 23-12-2016, 9:16)

Het dier belandde in de auto en knalde met zijn hoofd door de achteruit, aldus de brandweer.

,,De poten en zijn achterlijf staken er nog uit'', zei een woordvoerder. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto open te knippen om het dier eruit te halen. Het paard was zwaargewond en had meerdere benen gebroken. Een dierenarts heeft het paard een spuitje gegeven om het te laten inslapen. Vervolgens is het met een hijskraan uit de auto getild.

De 25-jarige automobilist uit Doesburg was ongedeerd, maar is voor controle wel naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.