Ophef in Australië over jonge Hitler

ALICE SPRINGS - Een Australische jongen die een schoolevenement bijwoonde terwijl hij gekleed ging als Hitler, is gekozen als „een van de best geklede leerlingen.”

Door ANP - 9-9-2016, 11:52 (Update 9-9-2016, 11:52)

Het St. Philips College in de midden-Australische stad Alice Springs putte zich uit in excuses toen daarover flinke commotie was losgebarsten.

De verontschuldigingen waren vooral gericht aan Joodse kinderen die in het kader van een uitwisselingsprogramma op de school aanwezig zijn.

Schoolhoofd Roger Herbert bevestigde tegen de Australian Broadcasting Corporation dat de jongen vooraf aan een docente toestemming had gevraagd en gekregen voor zijn verkleedpartij. Volgens Herbert is de betrokken docente totaal van streek door het gebeurde.