Gemeente wil snel minder Pokémon-figuurtjes op Kijkduin

KIJKDUIN - De gemeente Den Haag heeft een advocatenkantoor in de arm genomen om iets te doen aan overlast door Pokémon-jagers op Kijkduin.

Door ANP - 9-9-2016, 8:49 (Update 9-9-2016, 8:49)

De badplaats is al weken een ware Pokémon-hotspot: vele duizenden mensen, jong en oud, proberen in de duinen, op het strand en op het Deltaplein de virtuele figuurtjes te vangen.

Eerdere pogingen van de gemeente om met de maker van Pokémon Go, Niantic Labs in San Francisco, afspraken te maken over een vermindering van het aantal figuurtjes in Kijkduin, liepen op niets uit. „De gemeente doet nu een dwingend verzoek”, aldus een woordvoerder van de gemeente vrijdag.

Omwonenden klagen in toenemende mate over geluidsoverlast en wildplassen door Pokémon-jagers die soms ’als een kudde op hol geslagen bisons’ door het duingebied trekken. „De handhavers waarschuwen mensen geregeld en hebben ook al bekeuringen uitgedeeld.”