Gratis vier NS-kaarten? Mooi niet

Je zult maar NS-reiziger zijn en af en toe hinder ondervinden, dan klinkt het mailtje dat NS stuurt verleidelijk. Veel te verleidelijk.

Om reizigers die ondanks uitval van treinen en vertraging toch vertrouwen in NS blijven houden, is zogenaamd de op=op actie bedacht. Het mailtje van ene Annemiek Jonkers van de niet-bestaande afdeling NS Customercare suggereert dat er vier dagkaarten klaarliggen. Het enige dat je hoeft te doen, is klikken op de gele link ’Bevestig direct jouw 4 NS-Dagkaarten’. Doe het niet, want het is de eerste stap op weg naar diefstal van je geld of gegevens.