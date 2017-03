Een donkere tuinlamp

Ageeth Schavemaker uit Haarlem houdt ’zo’n enorm ontevreden gevoel’ over aan de tuinlamp op zonnecellen die het na twee jaar al niet meer doet.

De tuinlamp O’Daddy Solar Club light Centaur van 99 euro had ze destijds voor haar verjaardag gekregen. Gekocht was hij bij tuincentrum Bakker in Lisse. Ze belt erover met klantenservice. Die meldt dat de garantietermijn voorbij is en Bakker niks meer kan doen, maar dat ze er een nieuwe batterijen voor kan kopen. Dat vindt ze vreemd, want de lamp kan niet open. ,,Volgens de medewerkster moest ik de lamp dan maar weggooien.”

Wij vragen Bakker of die toch een oplossing heeft. Ja. Klantenservice wist niet dat sommige modellen niet open kunnen en voor reparatie terug kunnen naar de fabrikant. Met mevrouw Schavemaker wordt dat alsnog geregeld.