Opgezwollen mobieltje

Bij Cor Kaandorp uit Akersloot groeit het ongenoegen over het mobieltje van zijn vrouw dat stuk is en waarvoor hij tevergeefs aanklopt bij Aldi.

Door Ed Brouwer - 9-3-2017, 11:06 (Update 9-3-2017, 11:06)

Daar bij de Aldi had zij het Wolfgang toestel gekocht, maar na een jaar zwol de accu op en werd het toestel onbruikbaar. Aldi stuurde hem door naar het reparatiebedrijf Ambiancetechnology maar het contact daarmee is moeizaam en houdt uiteindelijk op. Weer gaat hij dan naar Aldi die ietwat curieus meldt dat ze alleen de verkoper zijn en dat hij toch bij de reparateur moet zijn. Door familie-omstandigheden laat Kaandorp het een poos sloffen, maar dan vraagt hij begin dit jaar toch onze hulp.

Als verkoper hoort Aldi dit natuurlijk op te lossen, zo is dat wettelijk bepaald. Dat houden we de supermarktketen voor en die reageert dan zo voortvarend als het meteen had gemoeten. Aldi betreurt zijn ervaring en geeft de aankoopprijs van het telefoontoestel terug. ’Daarnaast bieden we voor het geleden ongemak nog enkele extra producten aan.’ Dat valt bij het echtpaar Kaandorp in goede aarde en daarmee is weer een probleem de wereld uit geholpen.