Boilerhuur niet te stoppen

Na het overlijden van zijn zwager, ontruimt Hubert Nijpels uit Haarlem diens woning en stopt het energiecontract met Eneco. De rekeningen blijven daarna echter gewoon komen.Wat Eneco mei vorig jaar namelijk niet had gemeld, is dat de zwager de boiler in het huurhuis van hen huurde. Elke maand blijft Eneco daarvoor een nota van 8,05 euro sturen en Nijpels’ telefoontjes kunnen dat niet stoppen. Wat wil Eneco van hem, dat hij bij de nieuwe huurders aanbelt om de boiler van de muur te trekken? Nee toch?!

De woordvoerder van Eneco pakt ons hulpverzoek meteen op en de uitkomst is dat de boilerhuur met terugwerkende kracht wordt beëindigd. ,,We zijn in het eerste contact niet duidelijk geweest over de procedure. En dat is in dit geval natuurlijk extra vervelend”, aldus de woordvoerder. Meneer Nijpels krijgt naast excuses als kleine pleister op de wonde een bos bloemen.