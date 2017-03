Merkwaardige uitnodiging

De handtekening van garagehouder Johan Louwe van Vakgarage J&S uit Den Helder staat onder een brief die hij nooit geschreven zegt te hebben. Merkwaardig.

Door Ed Brouwer - 9-3-2017, 11:03 (Update 9-3-2017, 11:03)

Bas van Deelen uit de marinestad wordt er door Vakgarage J&S op gewezen dat zijn negen jaar oude Honda Accord uiterlijk 20 maart apk-gekeurd moet zijn. En als hij de apk combineert met een beurt, krijgt hij gratis de Lifehammer Evolution. Aardig, alleen: meneer Van Deelen heeft helemaal geen Honda maar een jonge DS4 hatchback die nog lang niet gekeurd hoeft te worden. En hij is ook helemaal geen klant bij Vakgarage J&S. En zal dat nooit worden ook.

Hij vindt de uitnodiging raar en wil er het zijne van weten. Als hij langsgaat, wordt bij hoog en laag beweerd dat de uitnodiging niet door of namens Vakgarage J&S is gestuurd. Van Deelen moet maar contact opnemen met de stichting Vakgarage. Deze zal later alleen de indruk wegnemen dat de mailing is gebaseerd op RDW-gegevens. De RDW die hij ook benadert, attendeert hem erop dat hij met zijn DigiD kan checken welke voertuigen er op zijn naam staan. Dat kan online via ’uw huidige voertuigen bekijken’ op rdw.nl. Daar is van de Honda geen spoor terug te vinden.

Tegenover ons geeft Vakgarage J&S aan dat ze meneer Van Deelen niet correct hebben geantwoord. De mailing is wel van hen en is verstuurd door stichting Vakgarage. De stichting zegt de gegevens ingekocht te hebben bij een adressenbureau. ,,Maar zelfs aan de hand van ruim 600 criteria zit er een kleine foutmarge in die data, zoals de heer Van Deelen heeft kunnen ervaren.”