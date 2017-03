In de knel bij Welzorg

Hulpmiddelenleverancier Welzorg reorganiseert en tot hun spijt worden klanten daar behoorlijk de dupe van.

Door Ed Brouwer - 9-3-2017, 10:56 (Update 9-3-2017, 10:59)

Het bedrijf gaat op de schop maar heeft de gevolgen onderschat voor de dienstverlening die gewoon moet doorgaan, stelt directeur Michael van Nieuwkasteele als we hem om hulp vragen voor mevrouw Suurling uit Laren. Zij heeft dringend een andere elektrische rolstoel nodig, omdat haar huidige rolstoel te zwaar is en pijn veroorzaakt. Maar er zit volstrekt geen schot in het bestelproces. Drie maanden na het eerste contact is hij nog niet eens besteld bij de fabriek. Kennissen trekken zich haar ellende aan en vragen onze hulp, wetend dat veel mensen over Welzorg klagen.

Volgens Van Nieuwkasteele zijn er veel klachten en zijn die ’helaas terecht’. ,,Dit wordt veroorzaakt door bezuinigingen in de WMO en veranderingen in de markt. Onze organisatie was daar onvoldoende op voorbereid. Inmiddels zitten we in de afrondende fase van de reorganisatie. We gaan van dag op dag vooruit en verwachten eind deze maand/begin april onze dienstverlening weer op het juiste niveau te hebben. Dat maakt de klachten niet minder schrijnend of waar. Wij betreuren het zeer dat een aantal van onze klanten zoveel hinder ondervindt en bieden hiervoor onze excuses aan.”

Mevrouw Suurling krijgt te horen dat ze haar rolstoel vermoedelijk 11 april krijgt. Dat vindt zij zo laat en onzeker, dat ze in overleg met de gemeente kiest voor een rigoureuze stap: annuleren van de bestelling en de rolstoel bestellen bij leverancier Medipoint. Die zal hem wel binnen enkele weken al leveren.