Schade herstellen of uitbetalen?

illustratie: Michiel Offerman

Leo de Boer woont in Hillegom en vorig jaar juni wordt in zijn straat een grotere transformatorkast geplaatst. Het werk wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Schuuring uit Harderwijk, dat de klus aan een onderaannemer uitbesteedt. Bij de graafwerkzaamheden wordt een machine gebruikt en die richt schade aan in de tuin van De Boer. Een plant wordt vernield en een stuk van een paar vierkante meter omgewoeld. Het wordt uiteindelijk een langdurig verhaal om de schade uitbetaald te krijgen. Vooral door de vraag of het in natura of in cash vergoed moet worden.

Door Durk Geertsma - 11-3-2017, 10:30 (Update 11-3-2017, 10:30)

Het is geen gelukkig dossier, dat tussen De Boer en Schuuring. De bewoner vindt het maar niks dat het werk onaangekondigd plaatsvindt en dat er in zijn ogen maar moeilijk te overleggen is met de aannemer. Ook de gemeente zit er nog tussen en dat maakt de zaak er niet overzichtelijker op. Uiteindelijk komen er wel excuses, maar het voorstel van De Boer om 250 euro te vergoeden en hem zelf de tuin op te laten knappen, dat is de aannemer te gortig. Het gaat maar om één plant en dit bedrag vinden ze te hoog. De Boer voert aan dat ook andere planten beschadigd kunnen zijn, dat er nieuwe aarde opgebracht moet worden en dat hij heen en weer naar het tuincentrum moet. Bovendien: hij verwacht dat een hovenier het als tussendoortje op zal knappen en dat hij dan nog maar af moet wachten hoe het er op de langere termijn uit gaat zien.

De aannemer houdt vast aan zijn standpunt dat hij niet teveel voor de schade wil betalen en wil het herstel pas vergoeden als er een nota van een hovenier op tafel ligt. Met foto’s van de herstelde tuin. De Boer vindt dat overdreven. De Boer vraagt ons om uit de impasse te komen.

We leggen de kwestie eerst voor Frank Helsloot, ruimtelijke ordeningspecialist. Hij vindt het verzoek om een offerte van een hovenier reëel. ,,Schuuring dient ook naar hun opdrachtgever, de belastingdienst, de verzekeringsmaatschappij te kunnen verantwoorden welk bedrag zij in het kader van hun werk voor de gemeente Hillegom besteden.’’

Offerte opstellen

Helsloot adviseert om Schuuring tegemoet te komen door een offerte op te laten stellen door een hovenier en het bedrag als claim bij Schuuring neer te leggen. Met dit advies laat De Boer een offerte opstellen: het herstel kost 267 euro, het opmaken van de offerte 40 euro. Dat vindt Schuuring te duur en het bedrijf houdt vast aan het laten uitvoeren van het werk door een hovenier en wil het niet rechtstreeks uitbetalen aan De Boer.

We schieten daarop de vraag in bij een schade-expert van een gerenommeerd bedrijf. Hij is er heel duidelijk over: Schuuring mag dit niet vragen. ,,De aansprakelijke partij moet de schade vergoeden. Herstelplicht is er niet. De waarde van de tuin (bij eventuele verkoop van de woning) is gedaald met de kosten die nodig zijn om de tuin in oorspronkelijke staat te herstellen. Dit vermogensverlies moet de aannemer vergoeden. Of de benadeelde deze schadevergoeding wil gebruiken om de tuin ook werkelijk te herstellen is zijn eigen keus. Hij mag de vergoeding ook ergens anders voor gebruiken. De materiële schade wordt in het algemeen vastgesteld op basis van objectieve herstelkosten. Dat zijn de kosten die normaal gesproken nodig zijn voor herstel door iemand die van dergelijk herstel zijn beroep maakt. In deze zaak mag de tuineigenaar dus herstelkosten door een hovenier vorderen zonder dat nodig is dat dit herstel ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, al dan niet door een hovenier.’’

Herstel zelf doen

We leggen dit juridisch uitgangspunt voor aan Schuuring, maar in eerste instantie wordt op die vraag niet ingegaan. Omdat het De Boer te lang duurt en ook zijn rechtsbijstandsverzekering de zaak wil afronden, besluit zijn verzekering dat hij zijn kosten mag declareren en het herstel zelf uit mag voeren. En toeval of niet: op de dag dat we Schuuring nogmaals wijzen op het feit dat hun eis onredelijk is, krijgen we bericht van De Boer dat de aannemer besloten heeft om het schadebedrag uit de laagste offerte uit te keren. Bijna tien maanden nadat de kast in Hillegom is geplaatst.