OMB 13 MAART KLASSE

Complimenten van consumenten

Max Hopmans

Na drie jaar garantie en nog eens drie maanden laat opeens de coating los van de bril die Bart Hoekman uit ’t Zand destijds had gekocht bij Max Hopmans Brillen & Lenzen in Schagen. De glasleverancier wilde er in eerste instantie niets mee doen, maar door de inspanning van Max Hopmans kreeg meneer Hoekman onlangs toch twee brillenglazen. „Grote pluim.”

Praxis Huizen

Van Léon van Werkhooven uit Huizen krijgt Praxis Huizen lof voor hun service. In 1993 (!) had hij er een accuschroefboormachine gekocht, met levenslange garantie, zo herinnerde hij zich, toen deze het onlangs begaf. De aankoopbon had hij na al die jaren nog, maar geen garantiebewijs. Geen punt, een paar dagen later mocht hij een nieuwe machine komen ophalen.

Bouchier Hoorn

Bouchier in Hoorn is een topper, vinden Fred en Elly Ham uit Venhuizen. Zij hadden er een skischoen heengebracht met een kapotte binding. De skischoen kwam niet bij Bouchier vandaan want is van hun schoonzoon uit Roosendaal. Na een dag was de reparatie klaar. Gevraagd naar de kosten was het antwoord: ’helemaal niets’. „Echt super!’’

Schaafstra Leiden

Wilma Houweling uit Leiden complimenteert loodgietersbedrijf Schaafstra & Van de Wetering ook uit Leiden met hun kordate optreden bij hun buurman van 86. Die had een slimme meter gekregen van Liander maar het zat niet goed met de leiding en precies in de kou werd het gas afgesloten. Al een half uur na een telefoontje kwam de loodgieter alles oplossen.

AEG

„Geachte heer, graag wil ik mijn complimenten geven aan AEG. Bij onze stoomoven van AEG is een roestplekje ontstaan in het emaille. De technische dienst komt en erkent het probleem. Helaas is de garantie enkele maanden verlopen. AEG biedt uit coulance gratis een nieuw apparaat aan. Top”, zo schrijft Marja van Vliet uit Voorschoten ons.

