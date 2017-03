Tijd voor beschaafde tango

Foto: Emiel van Lint Robert Long.

Van plan een cd te bestellen bij Robert Long’s officiële Webwinkel?

Dirk Vlam uit Warmenhuizen bestelt eind december 2016 een van Longs cd’s, boekt geld over via iDeal en maakt een screendump van de bevestiging. Er komt geen cd, ook niet als meneer Vlam er via de mail op aandringt. Zou het de taalbarrière zijn? Het bedrijf zit namelijk in Antwerpen.

Ook wij ondernemen namens meneer Vlam enkele onbeantwoorde pogingen. Maar net als we op de ombudsredactie een passend muziekje opzetten en Robert Longs ’Beschaafde tango’ uit volle borst meezingen, ploft bij Vlam zowaar een envelop met de cd op de mat. Och, slechts twee maanden te laat.