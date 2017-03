Beloont TomTom loyaliteit?

Han van Gemert is niet te spreken over de marketing van de verkoper van routeplanners, TomTom. Hij heeft tot nu toe altijd naar alle tevredenheid navigatiesystemen gekocht, maar haakt nu af. Reden: het stopzetten van de updates voor de oudere systemen.

Door Durk Geertsma - 5-3-2017, 11:39 (Update 5-3-2017, 11:39)

Eind vorig jaar kreeg hij een bericht van TomTom over het feit dat de kaarten tegenwoordig zoveel geheugen in beslag nemen, dat er daarom gekozen is voor het opdelen van de kaarten in kleinere regio’s, waarbij Nederland zo’n regio kan zijn....