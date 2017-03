Complimenten van lezers

De wekelijkse vijf complimenten van lezers voor bedrijven die een stapje harder lopen.

Baas Hilversum

Loodgietersbedrijf Baas in Hilversum ís ook een baas, oordeelt Frank van der Veer uit Blaricum. Hij geniet van een warm huis dankzij hun loodgieter Raymond. De vloerverwarming wilde maar niet werken en verschillende bedrijven hadden er hoofdbrekens over, maar uiteindelijk lukte het Baas die niet opgaf om de vloerverwarming aan de praat te krijgen.

Luken Wonen

Brigit Haring uit Blokker had Luken Wonen in Nibbixwoud gevraagd gordijnen op te meten voor de kleinschalige woonvorm voor dementerenden Villa Sweelinckhof in Wognum. De rekening bedroeg 716 euro maar Luken vindt het een mooi project en deed de gordijnen cadeau. ,,Nu kunnen we van het geld andere activiteiten ondernemen. Klasse, vinden wij.”

Droomfabriek

De familie van Hove uit Leiden deelt graag een pluim uit aan de Droomfabriek in Leiden. Drie jaar terug hadden zij daar twee eenpersoons matrassen van Auping gekocht. De matrassen waren ingezakt waardoor de tijk veel te wijd was geworden met slecht slapen tot gevolg. Na contact met De Droomfabriek leverde die kosteloos nieuwe matrassen. ’Fantastisch.’

Van der Vlist

Van Cor van der Veen uit Haarlem krijgt webshop Van der Vlist magneetsieraden een ’dikke duim’. Onlangs was zijn magneetarmband gebroken die hij daar mei 2016 had gekocht. Dezelfde armband was er niet meer, maar meneer Van der Veen mocht een andere armband uitzoeken, ook als deze duurder zou uitvallen. ’Fantastische service die de aandacht verdient.’

Reus Sport

Reus Sport in Den Helder krijgt een pluim van Martine Wilms uit Breezand. Oktober vorig jaar kocht zij er voor haar dochter Milou een skijas met passende skibroek. De jas droeg ze al veel, de broek niet, tot er sneeuw kwam en zij hem aantrok en de broek nogal krap bleek. Ondanks dat het vier maanden later was, mocht Milou de broek voor een grotere ruilen.