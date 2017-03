Autoprijzen realistischer

Foto: Dijkstra De prijzen in de showroom zijn all-in geworden en dus beter te vergelijken.

Autobedrijven houden zich goed aan de opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om all-in prijzen te noemen voor nieuwe auto’s waarmee zij adverteren.

Voorheen werden onvermijdbare autorijklaarkosten apart vermeld, wat vergelijken van autoprijzen lastig maakte. De ACM droeg de importeurs daarom vorig jaar op om alleen prijzen inclusief rijkaarkosten te hanteren. Dat doen ze, blijkt nu uit onderzoek.

Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM noemt dit ’Een mooi resultaat voor consumenten’. „Het is belangrijk dat zij niet langer worden geconfronteerd met onverwachte kosten. Ook kunnen zij de prijzen beter vergelijken.” De ACM denkt dat dit positieve resultaat ermee samenhangt dat alle importeurs onder druk tegelijk de omslag hebben gemaakt en er zo sprake is van een gelijk speelveld.

Vrijwel alle automerken adverteerden tot vorig jaar met prijzen waarin de verplichte kosten voor het autorijklaar maken niet waren meegenomen. Het bedrag dat er bij nieuwe auto’s nog bij kwam kon oplopen tot wel 1500 euro. De ACM kreeg hierover signalen van de Consumentenbond en de ANWB. De ACM heeft de branche opgedragen uiterlijk per 1 november 2016 de prijzen inclusief alle onvermijdbare kosten te vermelden. Daarna zou de ACM gaan handhaven.

Misleidend

De ACM heeft sindsdien geen boete of last onder dwangsom hoeven op te leggen. Bij de controle na 1 november van de advertenties, websites en prijslijsten bleek dat vrijwel alle importeurs niet langer misleidende prijzen hanteerden. Zij zijn vaak ook verantwoordelijk voor het advertentiemateriaal van de dealers. Bij een aantal importeurs constateerde de ACM nog wel tekortkomingen bij prijzen in de ’car configurators’ en op de website. Nadat de ACM de betrokkenen daarop had aangesproken, pasten ze de prijs aan. Bij een enkeling moest de ACM een last onder dwangsom aankondigen voordat de partij tot aanpassing overging. De ACM zal de ontwikkelingen de komende periode nauwgezet blijven volgen.

Tweedehands

De regel dat onvermijdbare kosten in de prijs moeten zitten geldt ook voor tweedehands auto’s, motoren, caravans en campers. De komende periode brengt de ACM in kaart hoe groot het probleem hier is en wat een passende aanpak is.