Nepboete voor download films

De Fraudehelpdesk heeft verschillende meldingen gekregen van mensen die een nepfactuur ontvingen van Dutch Filmworks (DFW) voor het illegaal binnenhalen van een film.

De brief suggereert dat is geconstateerd dat illegaal een film gedownload is vanaf het ip-adres van de ontvanger van de brief. Om die reden zou een boete van 150 euro moeten worden betaald. Maar heel royaal doen de criminelen een schikkingsvoorstel: je hoeft slechts 52,74 euro te betalen als je dat binnen acht dagen doet. Navraag leert dat de brief niet door DFW is verstuurd. Meteen weggooien, dus.