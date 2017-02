Elk jaar betalen voor Vestia?

Illustratie: Marc de Boer

Hans Boxma huurt een woning van Woonzorg Nederland in Broek op Waterland. In 2013 krijgt hij een huurverhoging van 6,5 procent. Een forse verhoging, veroorzaakt door de bijdrage van 3 procent om het noodlijdende Vestia te helpen.

Door Durk Geertsma - 24-2-2017, 9:29 (Update 24-2-2017, 9:29)

Deze Rotterdamse woningbouwcorporatie dreigde failliet te gaan en veel andere corporaties mee te slepen. Om dat te voorkomen werd dat jaar de huur extra verhoogd. Boxma betaalt daar ook aan mee en redeneert: die hogere huur heeft effect op alle jaren daarna.

Hij stelt die vraag aan het Landelijk Huurdersplatform Woonzorg Nederland (LHWN) en krijgt als antwoord dat deze verhoging niet teruggedraaid wordt. De vergelijking wordt gemaakt met het ’kwartje van Kok’, waarbij verwezen wordt naar een accijnsheffing van 25 guldencenten op autobrandstof in 1991 om gaten in de rijksbegroting te dichten. Volgens de overheid is dat geld later door lagere heffingen al teruggegeven aan de belastingbetaler, maar veel mensen denken daar anders over.

Het Landelijk Huurders Platform stelt verder dat de verhogingen in de jaren erna zo laag mogelijk zijn gehouden, zodat er enigszins sprake is van een nivellering.

Boxma denkt er het zijne van. „Die vergelijking met het kwartje van Kok is mooi, maar deze drie procent is in mijn geval 350 euro. Dat is wel even meer dan een kwartje. Mijn huur is hierdoor al zo’n duizend euro per maand, terwijl de huidige marktconforme prijs voor deze woningen 825 euro is.”

Woonbond

Omdat het LHWN gelieerd is aan een corporatie leggen we de vraag ook voor aan de Landelijke Woonbond, die de belangen van alle huurders in Nederland behartigt. Marcel Trip van de Woonbond is als altijd bereid om uitleg te geven. „ Alle corporaties hebben gezamenlijk aan de saneringsheffing betaald, daarmee hebben alle huurders meebetaald aan de saneringsoperatie. Dat is wrang, huurders is de rekening gepresenteerd van problemen veroorzaakt door één corporatie. Maar het is dus niet zo dat er een aparte huurverhoging, los van de jaarlijkse huurverhoging, is geweest van 3 procent. Er is dus ook geen sprake van een aparte huurverhoging die terug kan worden gedraaid. Er is sprake van een iets hogere huurverhoging, binnen de jaarlijks toegestane maximale grenzen (afhankelijk van je inkomen destijds maximaal 1,5 tot 4 procent boven inflatie). Het is voor huurders niet te specificeren welk deel van hun huurverhoging voor de saneringsheffing was.”

De huurverhoging van Boxma was in 2013 6,5 procent bij een gemiddelde inflatie dat jaar van 2,53 procent. Woonzorg Nederland is met deze verhoging dus nét binnen de wettelijke maxima gebleven. Immers: 4 procent en 2,53 procent inflatie geeft een maximum van 6,53 procent.

Huurdersheffing

Trip geeft aan dat met name de verhuurdersheffing zorgt voor forse huurverhogingen. Eigenaren van woningen in de sociale sector moeten jaarlijks een percentage van de waarde van de woning als heffing aan de overheid betalen. Die ’belasting’ wordt doorberekend in de huurprijs. „Omdat huurders te maken hebben gehad met forse verhogingen de afgelopen jaren, is met de corporatiekoepel Aedes een rem op de huurstijging afgesproken. Alle huren van een corporatie zullen het komende jaar met maximaal 1,3 procent stijgen.

De maximale huurverhogingen voor zelfstandige sociale huurwoningen bestaan uit inflatie, plus een inkomensafhankelijk percentage. De inflatie is vastgesteld op 0,3 procent. De toegestane maximale percentages voor dit jaar zijn: 2,8 procent voor huishoudens met een inkomen tot en met 40.349 euro en 4,3 procent voor huishoudens met een inkomen boven de 40.349 euro.

Meer informatie:

www.woonbond.nl