Geraffineerde online-dates

De Fraudehelpdesk waarschuwt nog maar eens voor datingfraude, na het bekend worden dat in Amerika een vrouw voor twee miljoen dollar was opgelicht.

De vrouw was eenzaam en kwetsbaar en chatte zo leuk via Facebook met ’Charlie’ die zelfs online met haar zong en bidde. Maar uiteindelijk geen Charlie maar een Nigeriaanse oplichtersbende was.

In de VS deden vorig jaar 15.000 mensen aangifte van datingfraude voor opgeteld 230 miljoen dollar. De FBI ziet een toename.

Dringen online-dates op geld sturen aan, trap er dus niet in.

Meer op www.fraudehelpdesk.nl