Opnieuw garantietijd?

Hoe zit het met de garantietermijn als je van een leverancier een vervangend product hebt gekregen?

Door Ed Brouwer - 16-2-2017, 11:36 (Update 16-2-2017, 11:36)

Het is Marianne Hartzuiker die het weten wil. Ze had december 2013 een tablet gekocht en al meteen waren er problemen met de oplader. Na anderhalf jaar hield ook het tablet het al voor gezien. Ze kreeg een nieuwe, dat wel, maar was alles wat er op stond kwijt. De garantie op het oorspronkelijke tablet was twee jaar, dus tot eind 2015. Maar omdat ze in de zomer van dat jaar een andere kreeg, wil ze weten of toen opnieuw een periode van twee jaar garantie is ingegaan, want inmiddels weigert ook het tweede tablet dienst en heeft ze geen garantie meer, wordt gezegd.

Als een kapot product in de garantietermijn zonder bijbetaling is omgeruild voor een nieuwe, dan blijft de oorspronkelijke garantietermijn gelden. Als je aan de vervanging meebetaalt, kan het zijn dat de garantieperiode langer doorloopt, maar dat hangt van de situatie af, stelt de Autoriteit Consument en Markt die we het vragen. In elk geval blijft de regel gelden dat een product ook na het verlopen van de garantie moet blijven voldoen aan de verwachtingen die je er bij de aankoop van mocht hebben. Alleen moet je wel meebetalen aan reparatie, steeds meer naarmate het einde van de economische levensduur nadert.