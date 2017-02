Haperende smartcards

Hans Paar uit Rijsenhout is er zeker van dat Ziggo expres smartcards van klanten met verouderde apparatuur op afstand uitschakelt en haalt er zelfs de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bij. Blijkt het een misverstand...

Door Ed Brouwer - 16-2-2017, 11:35 (Update 16-2-2017, 11:35)

Hij had het kennissen gevraagd en die hadden dezelfde ervaring. Van oude maar nog goede decoders uit de tijd van Multikabel werkte opeens de smartcards niet meer. Ziggo reageerde met het advies nieuwe apparatuur in huis te halen. Dat was tegen het zere been van Hans Paar. Waarom omruilen als het spul nog goed werkt? Omdat de ACM niet zegt of ze iets met zijn klacht doen, klopt hij op onze deur.

Op ons verzoekt kijkt Ziggo er grondig naar. Van welbewust deactiveren van smartcards is beslist geen sprake. Ziggo stelt verder vast dat zijn klacht eerder verholpen had kunnen worden als deze beter stap-voor-stap met hem was doorgenomen. Dat gebeurt alsnog. Zijn smartcards krijgen ze toch weer aan de praat. Maar toch ook wordt afgesproken dat Ziggo een nieuwe decoder stuurt, want een van de oude kan toch niet goed overweg met het digitale signaal. Meneer Paar is zeer tevreden met de manier waarop het nu is opgelost.