Onnavolgbaar Landleven

Gré Groot uit Spanbroek komt niet van het kennismakingsabonnement op het blad Landleven af.

Door Ed Brouwer - 19-2-2017, 11:32 (Update 19-2-2017, 11:32)

25 euro voor een jaar, dat lijkt haar welwat.. Het blad vol inspiratie voor buitenwonen en buitenleven leest zij met plezier, maar na dat jaar heeft ze het wel gezien en geeft dat door aan Landleven. Toch krijgt zij begin 2016 weer een nummer en belt. Haar wordt verteld dat er al wel betaald is en zij zich dus geen zorgen hoeft te maken. Is dit vreemd of...