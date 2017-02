Nogmaals: het ABP

Het bericht over het niet kunnen inloggen bij het persoonlijk pensioenoverzicht op de website van het ABP leverde een aantal reacties op van mensen die met precies dezelfde problemen zaten. Soms eveneens al meer dan een jaar.

Door Durk Geertsma - 16-2-2017, 11:32 (Update 16-2-2017, 11:32)

Ook deze klachten zijn doorgestuurd naar ABP en volgens de woordvoerster kan een deel daarvan opgelost worden. Naar aanleiding van onze vragen is de procedure bij het contactcentrum aangepast. Niet voor iedereen is er een passende oplossing. Zo spelen er nog softwarematige problemen bij mensen die een ABP Extra Pensioen hebben en/of te maken hebben met de vereffening van het pensioen na een scheiding. Maar er wordt gewerkt aan oplossingen, die binnen een ’redelijke’ termijn doorgevoerd zouden moeten worden. Dus de wil is er wel, maar de weg is soms wat lang en kronkelig…