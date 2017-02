Meldpunt Mijn Overheid

Foto: ANP/Lex van Lieshout Ombudsman Reinier van Zutphen.

De Nationale Ombudsman is vanwege aanhoudende klachten onderzoek begonnen naar het gebruik van MijnOverheid.nl en de digitale Berichtenbox.

Volgens de Nationale Ombudsman is MijnOverheid.nl voor veel mensen een uitkomst, maar niet iedereen kan of wil hier gebruik van maken. Ook mensen die met een computer overweg kunnen, lopen toch tegen problemen aan.

Zo lopen mensen het risico dat ze belangrijke informatie en voorzieningen missen. De Nationale ombudsman onderzoekt nu vanuit het perspectief van de gebruiker welke knelpunten er zijn bij het gebruik van de Berichtenbox en of daar ruimte voor verbetering is.

Met het onderzoek wil hij inzicht krijgen in de vraag of het voor burgers goed te begrijpen is wat de Berichtenbox inhoudt en wat er van hen wordt verwacht.

Klachten

De Nationale ombudsman ontvangt regelmatig klachten over MijnOverheid.nl en de Berichtenbox. Mensen voelen zich bijvoorbeeld overvallen als blijkt dat ze post in de Berichtenbox hebben ontvangen, wisten niet dat ze die post op die manier zouden krijgen of krijgen digitaal bericht van instanties waarvan ze dat helemaal niet hadden aangegeven. Ook is het mensen vaak niet duidelijk of zij daarnaast ook nog geïnformeerd worden per post.

Ombudsman Van Zutphen: ,,MijnOverheid.nl is in ontwikkeling en mensen moeten er nog aan wennen. Het perspectief van de burger moet leidend zijn als het gaat om digitalisering van de overheid. Niet vanuit een systeem denken maar als startpunt de burger nemen. Een mens leeft, een systeem niet. Digitalisering is niet te stoppen, maar dan wel te allen tijde met het vizier op de burger. Hou er rekening mee dat nooit iédereen mee zal kunnen doen. Er moet ruimte blijven voor maatwerk, herstel en coulance, ook moet de overheid open blijven staan voor alternatieve kanalen.”

Omroep MAX-programma Meldpunt! verzamelt de komende tijd klachten en signalen. Deze input neemt de Nationale ombudsman mee in het onderzoek. Het rapport verschijnt naar verwachting voor de zomer.