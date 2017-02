Willem wil nummerbehoud

Het is mei 2015, de tijd van de Hollandse Nieuwe, wanneer Willem Hartog uit Warmenhuizen overstapt van Vodafone naar de provider met bijna diezelfde naam, mét nummerbehoud. Een jaar later is het zo ver...

Door Durk Geertsma - 12-2-2017, 9:23 (Update 12-2-2017, 9:23)

Misschien moeten we er maar niet te veel woorden aan vuil maken, dat heeft meneer Hartog zelf al gedaan. Hemel en aarde heeft hij bewogen. Iedereen wees naar elkaar. Twaalf maanden had hij een tijdelijk nummer. Uiteindelijk was hij het zo zat, dat wij er ons gewicht tegenaan...