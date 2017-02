Uw maandfactuur staat klaar...

De Fraudehelpdesk waarschuwt klanten van Vodafone argwanend te zijn als zij een mail krijgen met de mededeling ’Uw maandfactuur staat klaar’.

Het lijkt zo handig, even op de link in het mailtje klikken, maar dat is precies waarop de criminelen hopen die dit valse bericht rondsturen. Het is namelijk een phishingmail die je leidt naar een nep-website waar wordt geprobeerd je bankgegevens te stelen.

Negeer deze berichten en verwijder ze uit je inbox, adviseert de Fraudehelpdesk. Je kunt het bericht ook eerst doormailen naar de Fraudehelpdesk. Die analyseert zulke mails. Meer informatie op www.fraudehelpdesk.nl