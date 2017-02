Flyshop op dwaalspoor

’Ik moet eenmalig 69 euro betalen en ik heb met mijn stomme kop ’ja’ gezegd en had onmiddellijk spijt.’

Door Ed Brouwer - 12-2-2017, 14:37 (Update 12-2-2017, 14:37)

De spijt betreft Marja Dekker uit Velserbroek. Ze wordt in september gebeld door Buy2Fly, ook bekend als BuyandFly, ook bekend als Shopandfly, ook bekend als Voordelig Winkelen Online. Die polst haar interesse voor twee vliegtickets en of ze ervoor voelt voordelig bij een aantal winkels producten te kopen. Ach, het lijkt wel wat, maar een dag later al lijkt het haar niks en...