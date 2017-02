Complimenten van lezers

De wekelijkse complimenten van lezers over bedrijven die een stapje sneller zetten.

Van Someren

Dierenspeciaalzaak Van Someren in Heemskerk krijgt lof toegezwaaid van Aad Brandjes uit Beverwijk. Tijdens het vissen was zijn zeemolen gebroken. De verkoper van de molen zei niks voor hem te kunnen doen. Daarop ging Brandjes naar Van Someren. Die kon het met één telefoontje oplossen. ,,Molen niet bij Van Someren gekocht, en dan zoveel service: Top!’

Smederij vd Berg

Jannie van Amstel uit Huizen complimenteert smederij Henk Van Den Berg in Blaricum. Die had eerst het gebroken onderstel van de sta-op stoel van haar man gerepareerd en toen daarna de motor stuk ging, was geprobeerd die te repareren. Voor allebei hoefde niets betaald te worden toen bleek dat een nieuwe stoel gekocht moest worden. ’Met recht klasse!’

Praxis Cruquius

Praxis Cruquius krijgt een pluim van Piet Tangermann uit Haarlem. Hij had een badmeubel met een hoge kast gekocht en was goed geholpen door verkoper Jordy. Thuis bleek de kast verkeerd om te scharnieren, Tangemann had het verkeerd doorgegeven. Dezelfde avond mocht hij de kast omruilen voor eentje uit de winkel en werd bij het uit- en inladen geholpen.

Ziggo

In de Mediamarkt luistert op afstand een medewerker van Ziggo naar het gesprek dat Harry Storm uit Lisse met een verkoper voert over een minder goede Wifi-verbinding in zijn huis. De Ziggomedewerker regelt dat Storm dezelfde avond door Ziggo wordt gebeld. Er komt een monteur die de aansluiting aanpast en nieuwe apparatuur achterlaat. Dat alles kosteloos.

Elektrohahn Zwaag

Juud Smit uit Wognum is maar wat tevreden met Elektrohahn in Zwaag. Na twee jaar geeft de bij hen gekochte afwasmachine keer op keer problemen. Soms leidt dat tot kortsluiting. Ondanks donkerte, wind of regen komt eigenaar Hahn altijd meteen langs om te repareren en hij gaat pas weg als alles naar tevredenheid is opgelost. ’Een compliment waard.’