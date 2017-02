Verzekeren tegen cybercrime

Cybercriminaliteit vormt zeker voor het bedrijfsleven een toenemend probleem met kans op grote financiele schade. Je kunt je er tegen verzekeren, maar nog slechts een handvol verzekeraars biedt verzekeringen tegen cybercrime aan.

Een cyberaanval zal in de meeste gevallen gericht zijn op het bemachtigen van waardevolle informatie. Vrijwel alle ondernemingen hebben data online beschikbaar. Deze gegevens zijn via internet te benaderen, maar niet zonder risico’s. Criminelen doen er alles aan om nieuwe ingangen tot data te vinden blijkt uit het Cybersecuritybeeld Nederland 2016.

Criminelen kunnen anoniem digitaal inbreken en gegevens stelen, maar ook systemen platleggen. Alleen al een onderzoek om een lek boven water te krijgen, kan weken aan onderzoek kosten. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor hun eigen data. Een lek kan een schadeclaim opleveren, maar er zijn meer risico’s. Zo kunnen er negatieve gevolgen zijn voor de naam van een bedrijf.

Het afgelopen jaar voerden internetcriminelen op grote schaal digitale aanvallen uit op de overheid, bedrijven en burgers. Het gaat om een totale kostenpost van tien miljard euro per jaar. Uit onderzoek van Verzekeringvergelijk.nl blijkt dat het verzekeren tegen deze risico’s niet eenvoudig is. Slechts 30% van de ondernemers is verzekerd tegen cyberrisico’s.

De meeste Nederlandse verzekeraars bieden geen polis tegen cybercrime. Het gaat om een relatief nieuw type verzekering waardoor verzekeraars de risico’s te complex vinden. Ook is het vaststellen van de schade niet eenvoudig en kostbaar. Er is voldoende potentieel maar er is meer bewustwording over de risico’s nodig om een markt te creëren. Dit werd duidelijk na een dialoogsessie opgezet door het Verbond van Verzekeraars samen met Deloitte.

Volgens het Cyber Science Center is een polis tegen cybercriminaliteit binnen enkele jaren net zo gangbaar als een inboedelverzekering. Cyberverzekeringen zijn in Nederland echter nog altijd een nichemarkt. Verzekeraars laten hier enorme commerciële kansen liggen, meent het Cyber Science Center. Cybercrimeverzekeringen worden vooral door dochters van buitenlandse verzekeraars aangeboden, te weten AON, Turien & Co, Allianz en Hiscox.