Banken voeren naamcheck in

Foto: Persbureau GinoPress Rabo-scanner die wordt gebruikt bij overboekingen.

De banken zijn eindelijk overstag: in de loop van dit jaar gaan ze de IBAN- Naam Check invoeren.

Bij een overboeking kunnen consumenten dan meteen controleren of het rekeningnummer en de naam van de begunstide overeenkomen. In de praktijk gaat het nu regelmatig mis, waardoor geld naar de verkeerde wordt overgemaakt. Dat ongedaan maken is vaak een heidens karwei en soms zelfs onmogelijk. Ook voorkomt goede controle misschien dat geld onbedoeld naar criminelen wordt overgemaakt.

Rabobank heeft de IBAN-Naam Check het afgelopen jaar ontwikkeld in het kader van een eigen innovatieprogramma. Na de invoering door de Rabobank zullen andere Nederlandse banken deze service ook aan hun klanten ter beschikking stellen.