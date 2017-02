Fluiten naar je countrycenten

Archieffoto: ANP Countrydans.

Als de Zaanse organisator Raymond Frank ooit nog serieus wil proberen een Country Dance Village Festival van de grond te krijgen, mag hij eerst de gedupeerden van vorig jaar schadeloos stellen.

Door Ed Brouwer - 5-2-2017, 17:07 (Update 5-2-2017, 17:07)

Zoals Anita Veldt uit Akersloot. Zij had wel zin in het vierdaagse evenement dat in juli in Langedijk zou moeten plaatsvinden. Ze had via Paylogic voor 190 euro voor het hele gezin tickets gekocht, maar met nog een maand te gaan, blies Raymond Frank het festival in juni af. De redenen...