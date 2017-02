Complimenten van lezers

Spant! Bussum

Theater Spant! in Bussum weet hoe je gasten in de watten legt. Het Soester echtpaar Ringenoldus had op aanraden kaartjes gekocht voor ’Crazy piano’s’. Oh pech, ze vonden het herrie en hielden het na een half uur voor gezien. Het theater gaf hen koffie en toen ze wilden weggaan kregen ze een tegoedbon voor de volle prijs voor een andere voorstelling! ’Een grote pluim.’

Leendert Kuijper

Lotty van der Heiden-Keuning uit Sassenheim prijst Leendert Kuijper Tweewielers in haar dorp. Ze had haar e-bike gekocht bij een Gazelle-dealer die er mee stopte. Haar opvolger kon het dealerschap niet overnemen. Toen ze problemen kreeg met de versnellingsnaaf, bood Gazelle-dealer Kuijper aan om deze te repareren en hij deed dat ook nog eens kosteloos.

Knip-iT

Lydia Angevare uit Oudesluis complimenteert kapsalon Knip-iT in Schagen. Zij was er geweest met de bedoeling om een as-kleurtje in het haar te doen. Spijtig voor haar, pakte het erg blond uit en na drie weken werd het geel. Zij naar Knip-iT die meteen aanbood om er kosteloos een andere kleur in te doen. ,,Dit vond ik geweldig omdat ik nog niet eens vaste klant was.”

POS Service Group

Anneke en Peter Wiegerinck hebben twee leren relaxstoelen. Na het verstrijken van de garantie ontstaan er plooien in de zitting van de herenstoel. Herstel kan, als ze zelf 150 euro bijbetalen. Marcel Goes van de POS Service Group die langskomt voor een beoordeling van de klacht, haalt de hele stoel uit elkaar en lost het probleem gratis op. ,,Een dikke pluim.’’

RJ Meubel Discount

Thea Groen uit Julianadorp prijst RJ Meubel Discount in Den Helder. En wel hierom: ,,Na twee jaar ging de bank van mijn zoon stuk. En ondanks dat hij hem bij RJ Meubel Discount zonder garantie had gekocht, hebben ze de bank toch gratis gerepareerd. Top geregeld. Bij deze krijgt dit bedrijf van ons een dikke pluim.” We geven het graag door.