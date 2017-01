Complimenten van consumenten

Schouderklopjes van tevreden consumenten.

Van Mossel Peugeot

Els van Dijk uit Leiden is lovend over Van Mossel Peugeot in Leiderdorp. Eenmaal thuis ontdekte ze laatst dat ze in de wasstraat de nummerplaat van haar Peugeot 208 had verloren. De kentekenplaat was er gelukkig nog, zij ermee naar Van Mossel die hem meteen in een nieuwe houder gratis terugplaatste terwijl zij lekker aan de koffie zat.

Homegadgets

Frans Krom uit Warmenhuizen meldt een mooie ervaring met de webshop Homegadgets.nl. Hij had daar zes jaar geleden een inbouwradio voor de keuken gekocht. Nu deed de afstandsbediening het niet meer. Een nieuwe was niet te koop. De oude mocht hij opsturen voor reparatie, wat toch niet lukte. Toen kreeg hij een nieuwe radio opgestuurd!

Ikea

Bert Bouwens uit IJmuiden kocht in 2008 bij Ikea twee elektrische sultan sparreholm bedden. Van één bed zakte een paar maanden terug het matras in, stelde ook de expert vast die langskwam. Ikea wilde het bed vergoeden, maar dan zou Bouwens twee verschillende bedden hebben. Daarop bood Ikea aan om beide bedden te vergoeden in de vorm van een tegoedbon.

Bot Berkhout

Een lekkende kraan betekent meestal een nieuw leertje. Connie Vertegaal uit Zwaag (twee linkerhanden) belde hiervoor installatiebedrijf Peter Bot uit Berkhout. Het leertje was niet het probleem. De kraan, drie jaar eerder door Bot geïnstalleerd, bleek kapot en moest vervangen. Dat gebeurde kosteloos, ondanks de verlopen garantietermijn.

Fiets.com

Jan en Nel Breeuwer kopen zo’n tweeenhalf jaar terug twee (dure) elektrische fietsen bij Fiets.com in Wormerveer. ,,Maar mijn fiets kampte met een probleem dat steeds terugkwam’’, zegt de heer Breeuwer. ,, Zij hebben er écht alles aan gedaan en voor onze vakantie een prima leenfiets meegekregen. Na deze vakantie kreeg ik gratis een hele nieuwe fiets. Klasse.’’

Uw compliment

Heeft u ook een compliment te vergeven? Mail dat met uw naam en woonplaats naar ombudsman@hollandmediacombinatie.nl.