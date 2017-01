Dove vond bij Ziggo geen gehoor

Het leven valt ook niet mee als je doof bent. De heer Schoonhoven uit Den Helder ondervindt dat aan den lijve.

Door Durk Geertsma - 21-1-2017, 10:08 (Update 21-1-2017, 10:08)

Ook in contacten met bedrijven gaat het niet altijd goed, omdat veel bedrijven het liefst via de telefoon corresponderen of via de mail, maar niet via speciale dovenvoorzieningen.

Schoonhoven heeft bij Ziggo een abonnement voor een mobiele telefoon, maar maakt er al sinds augustus geen gebruik meer van. De chipkaart heeft hij inmiddels teruggestuurd. Maar Ziggo blijft abonnementsgelden afschrijven. Schoonhoven wil wel...