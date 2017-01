Drone valt ’spontaan’ uit de lucht

Tijdens vakantie in Portugal valt de nog bijna nieuwe drone van Pieter den Toom zomaar uit de lucht. ’Pilot error’ stelt drone-expert.nl, eigen fout.

Door Ed Brouwer - 22-1-2017, 9:44 (Update 22-1-2017, 9:44)

Den Toom heeft als ervaren modelvlieger heel wat vlieguren met vliegtuigjes, helikopters en drones. Hij is geen waaghals die onbesuisd maar wat rondvliegt. In Portugal checkt hij voor het opstijgen of de accu vol is, het kompas goed is gekalibreerd en de drone elf satellieten kan ’zien’ voor een veilige vlucht. Kort na het opstijgen schiet zijn drone,...