Vreemde Duitse spelletjes

Spelletjes via de telefoon, dat doen Pieter Schaap en zijn echtgenote (70+) uit Hilversum niet. Dan willen ze er ook niet voor betalen.

Toch brengt T-Mobile 25 euro in rekening voor gespeelde games. In de winkel van T-Mobile zien ze dat er geen spelletjesdienst aanstaat, maar die 25 euro kwijtschelden, dat moet het hoofdkantoor doen. Telefonisch is er geen doorkomen aan en op hun klachtenbrief komt geen reactie. Opnieuw wordt 25 euro afgeschreven, maar andermaal verwijst de winkel naar dat voor hen onbereikbare hoofdkantoor.

Daar hebben wij een eigen poortje, waar we aankloppen met de vraag om dit op te lossen. Dat gebeurt onmiddellijk, tot opluchting van het echtpaar Schaap. De onterechte spelletjeskosten - het ging om een Duits gamebedrijf - worden teruggestort.