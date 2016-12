Wanhopig van wispelturige airco

De airco in de Ford B Max van Pieter Eshuis uit Naarden leidt een eigen leven en dat drijft hem tot wanhoop.

Door Ed Brouwer - 28-12-2016, 9:58 (Update 28-12-2016, 9:58)

Zomer of winter, op de meest onverwachte momenten begint de airco te loeien en wordt het in de auto bloedheet. De auto is nog geen twee jaar oud en Eshuis verwacht dat het euvel onder garantie wordt gerepareerd. De garage wil ook wel, alleen is het zo dat airco zich altijd koest houdt als de auto in de garage is. Zijn auto staat zeker acht keer bij de dealer, een ander garagebedrijf licht de wagen eveneens door, maar het probleem is volstrekt ongrijpbaar.

Uiteindelijk vraagt meneer Eshuis of wij niet een week met zijn auto willen sturen, zodat wij het zelf ook kunnen constateren. Dat gaat wat ver, maar dit probleem tackelen gaat wat tijd kosten en dat is onze medewerker Paul Smit bereid erin te steken. Hij regelt een afspraak met weer een andere Ford-dealer waarmee hij vaker contact heeft en daar wordt de Ford B Max achtergelaten. Volgens meneer Eshuis doet deze garage - Splinter in Weesp - zijn tiendubbele best. Voor het eerst wordt nu zelf de wispelturigheid van de airco officieel vastgesteld, maar wat de oorzaak is? Een lage accuspanning, lijkt het, en Eshuis krijgt een nieuwe accu. Maar de blijdschap mag niet lang duren, want tijdens een van de volgende ritten is het weer het oude liedje. Nu weet niemand het meer.

Daarom de vraag aan alle Ford-monteurs en Ford B Max-rijders die deze pagina lezen: heeft iemand nog een briljant idee? We kijken er met smart naar uit.