Klant PWN betaalde vier jaar onnodig

Illustratie: Pieter Hogenbirk

Vier lange jaren al is Monique Verlaan uit Beverwijk bezig met terugbetalen aan PWN van 2000 euro naheffing voor lekkage onder haar huurhuis. Al die jaren voelde ze zich onbegrepen en geïntimideerd. De ellende was onnodig.

Door Ed Brouwer - 1-1-2017, 9:39 (Update 1-1-2017, 9:39)

Mevrouw Verlaan is iemand die al haar hele leven graag anderen helpt. Zelf is ze geen piepert en ze zal niet gauw voor zichzelf om hulp vragen. Helaas, want als zij dat wel had gedaan, had zij vermoedelijk al jaren eerder een einde aan haar financiële...