Ikea neemt er de tijd voor

Ikea kennen we vooral van het ruimhartig oplossen van consumentenproblemen. Daarom verbaast het ons dat Emilie Menke al zes maanden zonder veel succes bezig is nieuwe keukenfrontjes te regelen.

Haar Lidingo-keuken dateert van 2009 en op enkele kastjes zitten lelijke blazen. Mooi is dat Ikea direct na haar melding vervanging onder garantie belooft, maar daarna komt mevrouw Menke opeens geen stap verder. Ze informeert bij Ikea of ze de nieuwe frontjes en dekpanelen in de dichtstbijzijnde vestiging kan bekijken. Vervolgens ontstaat onduidelijkheid,...