Agressie in de apotheek

Medicijnuitgifte in de apotheek. Foto: ANP

Driekwart van de apothekersassistenten heeft dagelijks te maken met klachten van patiënten door medicijntekorten en door het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Een kwart krijgt zelfs te maken met agressie aan de balie, bijvoorbeeld wanneer geneesmiddelen als Thyrax of dexamfetamine niet beschikbaar zijn.

Door Ombudsredactie - 8-9-2016, 8:55 (Update 8-9-2016, 8:58)

Verhalen over verhitte discussies aan de apothekersbalie waren er al, maar nu is er onderzoek naar gedaan in opdracht van brancheorganisatie KNMP door onderzoeksinstituut SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy. Die hield onlangs een online peiling onder apothekersassistenten.

De onvrede aan de balie uit zich in woord en gebaar, zo melden de apotheekmedewerkers in de peiling. ,,Een patiënt schreeuwt door de apotheek en slaat met de vuist op tafel:'Omdat de apotheker te zeikerig is om Thyrax te bestellen en alleen aan zijn eigen centen denkt, kan ik nu terug naar de internist... Ik gun jullie ook een ziekte”’, noteert één van de 325 respondenten uit het onderzoek.,,Het feit dat je het als apothekersassistente altijd hebt gedaan. Ook al ben je met het leveren van de medicijnen afhankelijk van zoveel factoren als groothandel, fabrikant en verzekering. Mensen begrijpen het niet wanneer iets niet leverbaar is'’, signaleert een ander.

Fysiek geweld

Er is ook sprake van fysiek geweld in de apotheek. ,,Dreigen, schreeuwen, schelden en spugen. Meerdere malen bijna handgemeen gehad. Gooien met spullen. Kapot maken van eigendom apotheek."En: ,,De levothyroxine die je letterlijk weer naar je hoofd gegooid krijgt, want men moet Thyrax."

Tekorten

Cijfers van KNMP Farmanco leren dat de geneesmiddelentekorten naar verwachting in 2016 wederom zullen toenemen. In 2015 waren het er 625, maar in de eerste helft van dit jaar zijn er al 369 definitieve en tijdelijke tekorten genoteerd. Indien deze trend zich voortzet, komt de teller over dit jaar ruim boven de 700 uit.