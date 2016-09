Vier ongevraagde loten

In de al jaren slapende ING-rekening van Gerrit Zwetsloot komt opeens leven: de Postcodeloterij begint zomaar geld af te schrijven.

Door Ed Brouwer - 10-9-2016, 10:14 (Update 10-9-2016, 10:14)

Meneer Zwetsloot speelt al een poosje mee in de loterij en de betaling gaat altijd via zijn rekening bij ABN Amro. Dat gebeurt ook in december en januari en februari en maart, maar daar bovenop haalt de Postcodeloterij in die maanden ook geld van zijn rekening bij ING Bank. Die stond al heel lang op nul maar zakt door de vreemde acties...