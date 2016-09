Valse e-mail Basic-Fit

Basic-Fit waarschuwt leden voor een valse e-mail over een betalingsachterstand die in omloop is en niet is verstuurd door de sportschool.

De sportschool kreeg vragen over de phishing-mail die leden ontvingen. Er is zogenaamd een betalingsachterstand van 38,98 euro en dat geld kunnen mensen overmaken via een link naar een bitcoin-betaalsite. Basic-Fit adviseert leden om deze valse e-mail zeker niet te betalen maar door te mailen naar klantenservice@basic-fit.nl zodat de sportschool daarmee misschien de daders kan opsporen. Volgens de sportschool is de valse e-mail moeilijk van een echte te onderscheiden. De criminelen gebruiken echter het adres debiteuren@basic-fit.nl wat niet van Basic-Fit is. Hun financiële administratie gebruikt uitsluitend het e-mailadres: debiteurenadministratie@basic-fit.nl.