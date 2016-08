De kattenoppas kan getuigen...

Steven Buys is de dupe van een Franse agent met slechte ogen. Een donkerblauwe VW Golf is toch geen grijze Ford Mondeo en 02-KPF-3 is toch niet 02-KFP-3?

Door Ed Brouwer - 29-8-2016, 9:34 (Update 29-8-2016, 9:34)

Het is juli 2015 als Buys na terugkeer van vakantie in Frankrijk een bekeuring ontvangt voor te hard rijden, ergens tussen Parijs en Marseille. De boete van 48 euro komt binnen via de leasemaatschappij, maar er is iets mee. Het kenteken klopt, maar de leaseauto stond op het moment van de overtreding thuis op...