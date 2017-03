Thema van de week: lui oog (amblyopie)

HEERHUGOWAARD - Welke behandelmethodes zijn er allemaal?De meest voorkomende behandelmethode is het afplakken van het goede oog.Op het moment dat het gezichtsvermogen tussen beide ogen niet groter is dan vijftig procent kan er ook voor druppels gekozen worden. Het goede oog wordt dan iedere dag gedruppeld met een druppel die ervoor zorgt dat het goede oog niet meer kan scherpstellen.Daarnaast is het bij beide methodes belangrijk dat indien er een sterkte aanwezig is deze ook door middel van een bril gecorrigeerd wordt.

Door Redactie - 10-3-2017, 15:00 (Update 10-3-2017, 15:00)



Afplakken vaak toegepast bij lui oog

De ontwikkeling van een kinderoog wordt beoordeeld door een orthoptist. De orthoptist is een paramedisch beroepsbeoefenaar, die verantwoordelijk is voor een specifiek gedeelte van de oogheelkunde. Orthoptie is de leer van het ‘goed’ of ‘recht’ zien. Bij Oogcentrum Noordholland werken twee orthoptisten samen in het opsporen van afwijkingen in de ontwikkeling van het normale zien met twee ogen en met de afwijkingen (scheelzien, dubbelzien) daarvan.

1. Hoe los je een lui oog bij kinderen op?

Er zijn verschillende methodes voor het behandelen van een lui oog. Het is afhankelijk van de oorzaak welke gebruikt wordt. Een lui oog is een oog dat niet goed heeft leren kijken. Dit kan komen doordat er een scheelstand aanwezig is, er een groot sterkteverschil is of het beeld niet goed binnen kan komen. Bijvoorbeeld door een hangend ooglid of aangeboren staar. Op het moment dat er een scheelstand aanwezig is, ontstaat er een dubbelbeeld. Om dit dubbelbeeld te voorkomen, schakelen de hersenen één oog uit. Hierdoor ontwikkelt het uitgeschakelde oog zich niet goed.

Om te zorgen dat het oog zich wel kan ontwikkelen, zal een paar uur per dag het goede oog afgeplakt worden. De behandeling zorgt er dus niet voor dat de scheelstand verdwijnt.

Op het moment dat er een sterkteverschil tussen beide ogen aanwezig is, is het belangrijk dat dit eerst met een bril gecorrigeerd wordt. Vervolgens wordt ook hier het goede oog een aantal uur per dag afgeplakt om het oog dat minder goed ziet extra te stimuleren en het zicht te laten ontwikkelen.

Op het moment dat het beeld niet goed kan binnenkomen, is het belangrijk eerst de oorzaak daarvan weg te halen. Vervolgens wordt er weer afgeplakt.

2. Als kind had ik een lui oog, maar nu (47 jaar) weer. Hoe kan dat en hoe had dat voorkomen kunnen worden?

In de volksmond zijn er veel definities van een lui oog. Een oog dat wegdraait ‘loenst’ bij moeheid, een ooglid dat zakt bij moeheid of een oog dat meer sterkte nodig heeft dan het andere oog. Maar de echte definitie is: een verminderd gezichtsvermogen van een of beide ogen dat niet met sterkte te corrigeren is. Er zijn geen oogziektes bij aanwezig.

Afhankelijk van de oorzaak van het luie oog kan een lui oog behandeld worden tot en met een leeftijd van ongeveer twaalf jaar. Als er voor deze leeftijd een effectieve behandeling heeft plaatsgevonden en er een goed gezichtsvermogen behaald is, kan er op latere leeftijd geen lui oog meer ontstaan.

De eerste zeven levensjaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de ogen, waardoor een behandeling van een lui oog in de eerste zeven jaar het meest effectief is.

U kunt dus op latere leeftijd niet een lui oog ontwikkelen. Mogelijk gaat u minder goed kijken door een andere oorzaak aan één oog, waardoor de gezichtsscherpte afneemt. Als u minder goed kunt scherpstellen, kan het ene oog weer gaan loensen (scheelstaan). U dient altijd uw ogen goed na te laten kijken als er een verandering optreedt in de oogstand.

3. Welke behandelmethodes zijn er allemaal?

De meest voorkomende behandelmethode is het afplakken van het goede oog.

Op het moment dat het gezichtsvermogen tussen beide ogen niet groter is dan vijftig procent kan er ook voor druppels gekozen worden. Het goede oog wordt dan iedere dag gedruppeld met een druppel die ervoor zorgt dat het goede oog niet meer kan scherpstellen.

Daarnaast is het bij beide methodes belangrijk dat indien er een sterkte aanwezig is deze ook door middel van een bril gecorrigeerd wordt.