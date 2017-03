Acht medewerkers Tata Steel onwel tijdens werk

Foto’s: Mizzle Media Velsen-Noord - Bij een incident bij Tata Steel zijn woensdagmiddag meerdere mensen onwel geworden. Een persvoorlichter van de veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat er een zes tal ambulances zijn opgeroepen voor het incident. Naast de ambulances was ook het traumateam per auto aanwezig. Het is nog onduidelijk waardoor de mensen precies onwel zijn geworden en hoeveel slachtoffers er uiteindelijk naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Eerder op de dag waren de hulpdiensten ook al opgeroepen voor een onwelwording bij Tata, het is nog onduidelijk of beide incidenten met elkaar te maken hebben. De woordvoerder van de VRK geeft aan dat Tata bezig is uit te zoeken wat er precies is gebeurd.

Door Susanne Moerkerk - 8-3-2017, 14:30 (Update 8-3-2017, 15:10)

Een van de werknemers was rond half twaalf op hoogte aan het werk in de Sinterfabriek toen hij door nog onbekende oorzaak onwel werd. Voor hem werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen. De brandweer heeft de man naar beneden gebracht, hij is uiteindelijk met een ambulance naar het AMC gebracht.

Later werden zeven collega’s die zich in de omgeving van de man hadden bevonden ook niet lekker, zij zijn voor controle naar het RKZ gebracht. Volgens de woordvoerder van Tata Steel zijn de zeven mogelijk aan iets blootgesteld, maar is nog niet duidelijk wat.

Hij ontkent dat er sprake was van een koolmonoxidelekkage. ,,Ze zijn blootgesteld aan iets, maar we weten nog niet aan wat. Dat zijn we nog aan het onderzoeken. Er is in ieder geval geen lekkage gevonden’’, aldus Robert Moens.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="nl" dir="ltr">Firmamedewerker onwel geworden bij Tata Steel en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zeven collega's van hem ter controle naar RKZ.</p>— Tata Steel NL (@TataSteelNL) <a href="https://twitter.com">March 8, 2017</a></blockquote>

