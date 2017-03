Thema van de week: invloed huidaandoeningen op het leven

Vermeden vanwege huidafwijking

1. Ik heb uitslag in de lies. Het is rood en jeukt, maar het is geen schimmelinfectie. Ik heb al allerlei middeltjes geprobeerd. Soms helpt het, al is dat maar tijdelijk. Ik heb een zittend beroep. In de lies is het eigenlijk altijd vochtig. Wat kan ik het beste doen?

Huiduitslag in de lichaamsplooi komt zeer frequent voor. Dit kan allerlei oorzaken hebben, variërend van schimmels tot bijvoorbeeld psoriasis. Om een goed advies te geven, is het in eerste instantie belangrijk een goede diagnose te stellen. U kunt hiervoor het beste naar uw huisarts gaan. Deze kan beslissen u wel of niet door te sturen naar een dermatoloog.

2. Ik heb al twaalf jaar last van granuloma annulare op mijn handen, binnenkant elleboog, op mijn dijbenen en in mijn hals. Ik heb al zeker vier dermatologen gezien. Sommigen behandelen het met stikstof, andere spuiten er ontstekingremmers in. Dit is allemaal tijdelijk. Heeft u een andere oplossing voor deze lelijke kringen? Iedereen kijkt vooral naar mijn handen. In de winter is mijn huid bleker en nog zichtbaarder. Kunt u mij helpen?

Bij granuloma annulare is er sprake van een irritatieve reactie in de huid, waarbij bobbeltjes ontstaan die in een kring op de huid aanwezig zijn. Als je hier met je hand overheen gaat, voelt het als een soort kralensnoer. De aandoening is zeer bestand tegen allerlei behandelingen en vaak is het jaren afwachten tot het lichaam zelf de granuloma annulare oplost.

Om dit natuurlijke proces te versnellen, zijn er vele middelen om de activiteit van uw immuunsysteem op te krikken. Deze middelen zijn lokaal, op de plek waar de granuloma annulare zich bevindt, toe te passen of in de vorm van een pil in te nemen.

3. Ik heb al sinds oktober uitslag over mijn hele lijf. Ik ga naar een dermatoloog en krijg nu lichttherapie. Heb al van alles gehad, Dexamethason, antihistaminica, allerlei zalven, bloed geprikt op nierfunctie, enzovoort. Ook alles is nagegaan qua wasmiddelen, parfums en tja, wat niet. Ik ben wel heel allergisch aangelegd. Vraag me af welke organen niet goed functioneren bij mij ? Ik heb een auto-immuunaandoening, geheten Churg Strauss. Ik hoop dat u nog een idee heeft?

U geeft al aan wat een ontzettende impact de jeuk en de uitslag hebben op uw dagelijks leven. Daarnaast komt het helaas te vaak voor dat je vanwege je huidafwijking door andere mensen om je heen gemeden wordt. Men is bang dat het besmettelijk is. Ook vinden veel mensen het moeilijk om iemand met een huidaandoening aan te raken. Men geeft liever geen hand of de kassamedewerker heeft moeite om geld aan te nemen of terug te geven. Je voelt constant de afwijking vanwege je huidaandoening. En dat is dan alleen nog maar de afwijzing van anderen. Als je veel jeukklachten hebt of pijn in de huid dan is dat een constant probleem waarmee je gedurende de hele dag geconfronteerd wordt. Dit kan zo ernstig zijn dat je niet aan andere dingen toekomt.

In uw specifieke geval kunt u ook nog vragen of het mogelijk is om een second opinion ergens aan te vragen. Dit om te bekijken of er andere inzichten zijn die met name de jeukklachten zouden kunnen verbeteren.

