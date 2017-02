Thema van de week: invloed dekbed op kwaliteit nachtrust

Door Redactie - 24-2-2017, 18:00 (Update 24-2-2017, 18:00)





Dekbed moet goed ventileren

1. Ik lig soms lang wakker onder mijn dekbed, maar heb het niet koud. Wat kan ik doen?

Lang wakker blijven voordat u in slaap komt, heeft veel met irritaties te maken. Een juist dekbed voorkomt dat u het te warm of te koud heeft. Een goed dekbed zorgt er ook voor dat de luchtvochtigheid in bed goed is. Veel dekbedden isoleren prima, maar ventileren erg slecht waardoor u snel transpireert. Transpireren tijdens het slapen is een grote irritatiefactor die veel invloed heeft op de slaapkwaliteit en het in slaap komen. Latex en koudschuim matrassen ventileren zeer matig. Combineer deze matrassen daarom met een goed ventilerend dekbed. Een dekbed met een vulling zoals scheerwol, kameelhaar, tencel of katoen.

2. Wat is de invloed van een dekbed op de kwaliteit van nachtrust?

Een goed dekbed zorgt voor een goede isolatie en vochtregulatie. Dit is ook afhankelijk van de ventilatie van het matras. Een latex- of koudschuimmatras heeft een beperkte ventilatie. Het is dus belangrijk om deze matrassen te combineren met een goed ventilerend dekbed.

Zo zorgt een wollen- of kameelharendekbed voor een luchtig en aangenaam klimaat, waardoor u minder zult transpireren. Dit heeft veel invloed op de kwaliteit van de slaap. Ook zal een goed ventilerend dekbed zorgen voor een langere levensduur van een matras.

Een dekbed dat gevuld is met kamelenhaar is verkrijgbaar in een zomer-, winter- of herfstuitvoering. Een winterdekbed zal in de zomer te warm aanvoelen. Kamelenhaar ventileert goed, net als merinowol en kasjmier. Deze wolsoorten hebben ademend vermogen, daardoor voelt het zowel in de winter als zomer luchtig aan. Wol kan 35 procent van haar eigen gewicht aan vocht opnemen, zonder dat het klam aan gaat voelen.

3. Zijn er goed ventilerende dekbedden die ook anti-allergisch zijn?

Wollen dekbedden hebben een zeer goede ventilatie, daardoor blijven ze zo droog dat huisstofmijt niet tot ontwikkeling komt. Het lanolinevet in de wolvezel voorkomt ook de ontwikkeling van huisstofmijt. Er zijn mensen waarvan de huid reageert op direct contact met dierlijk wol. Bij wol dat in een dekbed zit, is er geen direct contact met de huid en geeft het daarom geen problemen.

Dekbedden met ucalipteshout als vulling zijn ook anti-alergisch en goed ventilerend. Van het ucalipteshout wordt een tencelvezel gesponnen die uitstekend vocht verwerkt. En bovendien zeer soepel en comfortabel aanvoelt.