Thema van de week: tranende ogen

HEERHUGOWAARD -

Door Redactie - 17-2-2017, 18:00 (Update 17-2-2017, 18:00)



Tranende ogen door verstopte afvoer

1. Waarom tranen mijn ogen als ik niet emotioneel ben? Bijvoorbeeld als ik ga fietsen of bij veel zonlicht.

De aanmaak van traanvocht door de traanklier is normaal altijd in balans met de afvoer van het traanvocht via de afvoerkanaaltjes. Het is logisch dat de ogen gaan tranen als de afvoer verstopt zit. De ogen tranen dan de hele dag door en niet alleen bij fietsen of veel zonlicht.

Bij ooglidrandontsteking (blepharitis) is er sprake van een instabiele traanfilm. De ‘tear break up time’ is verkort, waardoor er snel uitdroging (keratitis punctata) van het hoornvlies ontstaat. Door de ontsteking komen er onvoldoende mucines en lipiden in de traanfilm. In de wind verdampt uw traanvocht nu te snel, waardoor er droge plekken op het hoornvlies ontstaan. U heeft nu een keratitis punctata.



De klachten lopen uiteen van een droog, zanderig gevoel tot stekende pijnklachten. Om uw oog te beschermen, gaat de traanklier extra vocht produceren. Maar door de slechte kwaliteit blijft dit traanvocht niet plakken op het hoornvlies en ontstaan traanogen.

Dit principe ontstaat ook in de auto met de airco aan. Bij warmte op de ogen zoals bij lassers of door reflecterend zonlicht op sneeuw. U bent dan sneeuwblind; de zogeheten keratits photoelectrica.

U maakt dus overtollig traanvocht van slechte kwaliteit aan om het oog te beschermen tegen uitdroging. Zelfs bij een goede open afvoer van uw traankanaal loopt het kanaal over. Hierin zit een tegenstrijdigheid: u ervaart het gevoel van droge ogen, terwijl deze tranen.

2. Wat is de oplossing tegen mijn tranende ogen?

BlephEx: van advies naar behandeling.

Bij overproductie van traanvocht door blepharitis met een instabiele traanfilm, is BlephEx de aangewezen behandeling. Met een roterend borsteltje worden de lidranden grondig gereinigd. De bacteriën worden verwijderd, de ontsteking neemt af en de klachten verminderen.

Blepharitis is een chronische ontsteking aan de oogleden die veroorzaakt wordt door een overmatige groei van normale bacteriën die leven op de rand van het ooglid en tussen de oogharen. Ook kan hier een mijt (demodex brevis) verborgen zitten. De klachten bestaan uit jeuk, irritatie, een zandkorrelgevoel, branderigheid, milde lichtschuwheid, leesklachten en rode en tranende ogen. In een gevorderd stadium kan er zelfs een bultje (chalazion) op de oogleden komen en krijgt u ingegroeide oogharen.

De behandeling bestaat in de basis uit een reiniging van de ooglidranden. U kunt dit zelf doen, maar dit is vaak semi-effectief.

Bent u contactlensdrager en bieden lenzen geen comfort meer, vraag uw contactlensspecialist dan of u blepharitis kunt hebben. Uw lenzen irriteren, uw ogen zijn roder en u krijgt eiwitafzetting op de lenzen. Vaak wordt geadviseerd over te stappen op andere lensvloeistof of u krijgt zelfs andere lenzen aangemeten. Door echter de kwaliteit van de traanfilm te verbeteren, heeft u meer comfort en kunt u langer lenzen blijven dragen. Zo voorkomt u ook nare ooginfecties die veelvuldig bij contactlensdragers kunnen optreden.



Soms is de oorzaak wel een verstopt traankanaal. Heeft ooglidhygiëne geen goed effect, dan kan de oogarts met een aneltest de doorgankelijkheid van het traankanaal onderzoeken. Is het traankanaal verstopt, dan moet er nader onderzoek uitgevoerd worden.

3. Welke invloed heeft de tijd van de dag op tranende ogen?

Bij blepharitis is er een chronische ontsteking aan de slijmvliezen van het oog. Hierdoor wordt de binnenkant van uw ooglid ruw en produceert meer slijm (mucine). Bij het wakker worden blijven de oogleden dan aan elkaar plakken en kunnen slijmdraden het openen bemoeilijken. U dient de oogleden dan goed te reinigen. Na het reinigen ervaart u toch nog leesklachten, omdat de traanfilm niet goed van kwaliteit is. In de loop van de dag droogt uw oog steeds verder uit, waardoor u weer meer klachten krijgt. Vooral branderigheid en wisselend zicht door een te droge of te vette traanfilm.



Met de Blephex-behandeling wordt de biofilm langs de rand van het ooglid verwijderd, waardoor de kwaliteit van uw traanfilm verbetert. Kijk op www.blephex.nl voor de locaties waar deze behandeling wordt uitgevoerd. U kunt hier ook terecht voor deskundig onderzoek naar de oorzaak van de traanklachten en advies over de juiste behandeling. Voor een bezoek aan een oogarts heeft u echter altijd een verwijzing nodig.