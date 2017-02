Thema van de week: lymfoedeem

1. Wat kun je doen om het te voorkomen?

Lymfoedeem is een ophoping van lymfevocht ten gevolge van een tekort aan lymfevaten of een onvoldoende functionerend lymfesysteem, bijvoorbeeld na verwijdering van lymfeklieren. Deze ophoping kan overal op het lichaam voorkomen maar in veel gevallen ontstaat het aan de armen of benen.

Er zijn een aantal dingen die u zelf kunt doen om de lymfecirculatie te stimuleren en daarmee het ontstaan van lymfoedeem wellicht te voorkomen of minder erg te maken:

Bewegen heeft een gunstige invloed op de lymfestroom. Door beweging wordt de circulatie van het lymfevocht gestimuleerd. Hierdoor heb je minder kans op een ophoping van dit vocht.

Oppassen voor overgewicht. Mensen met overgewicht hebben meer kans op lymfoedeem. Het is belangrijk om goed op uw gewicht en voeding te letten.

Ademhalingsoefeningen. Een goede buikademhaling stimuleert de lymfecirculatie.

Zelfmassage kunt u toepassen om de afvoer van het lymfevocht te bevorderen. Dit kunt u leren van uw huidtherapeut of gespecialiseerd fysiotherapeut.

Voorkom afknelling. Vermijd het dragen van knellende kleding zoals bh-bandjes of te strakke sokken. Dit belemmert de lymfe-afvoer.

Let op temperatuur. Langdurig verblijf in een extreem warme omgeving veroorzaakt een toename van lymfevocht.

2. Hoe wordt lymfoedeem behandeld? Is dat alleen maar mogelijk met steunkousen of zijn er nog andere mogelijkheden die helpen het zo snel mogelijk te verhelpen?

Bij Centrum Oosterwal wordt lymfoedeem door een goed samenwerkend team van specialisten behandeld. Het team bestaat uit:

Een in lymfoedeem gespecialiseerde arts

Een huidtherapeut gespecialiseerd in lymfoedeem

Een verpleegkundige met ervaring in diverse zwachteltechnieken

Een compressie-consulent met ervaring in het aanmeten van therapeutische elastische kousen en compressiemateriaal bij lymfoedeem.

De behandeling van lymfoedeem kan bestaan uit:

Manuele lymfedrainage: een massagetechniek waarbij de huidtherapeut door een zachte masserende beweging de vochtopname door de lymfevaten stimuleert en daardoor de afvoer van lymfevocht bevordert.

een massagetechniek waarbij de huidtherapeut door een zachte masserende beweging de vochtopname door de lymfevaten stimuleert en daardoor de afvoer van lymfevocht bevordert. Lymfetaping: de tape lift de huid iets waardoor er in de huid en de onderliggende weefsels meer ruimte komt om het lymfevocht af te voeren.

de tape lift de huid iets waardoor er in de huid en de onderliggende weefsels meer ruimte komt om het lymfevocht af te voeren. Intermitterende mechanische compressietherapie: het aangedane lichaamsdeel wordt omspannen door een met lucht gevulde manchet. Door de druk in de manchet wordt de afvoer van lymfevocht bevorderd.

het aangedane lichaamsdeel wordt omspannen door een met lucht gevulde manchet. Door de druk in de manchet wordt de afvoer van lymfevocht bevorderd. Zwachtelen: er wordt een zwachtel aangelegd die dag en nacht blijft zitten. Door de druk in combinatie met bewegen bevordert dit de afvoer van het lymfevocht.

er wordt een zwachtel aangelegd die dag en nacht blijft zitten. Door de druk in combinatie met bewegen bevordert dit de afvoer van het lymfevocht. Therapeutische elastische kous: als er geen volumevermindering meer te verwachten valt, wordt er een therapeutische elastische kous aangemeten. Deze kousen worden gedragen om de verkregen volumevermindering te handhaven.

als er geen volumevermindering meer te verwachten valt, wordt er een therapeutische elastische kous aangemeten. Deze kousen worden gedragen om de verkregen volumevermindering te handhaven. Zelfmanagement: u krijgt uitleg over de verzorging van uw huid, zelfmassage, ademhalingstechnieken en oefeningen.

3. Ik ben destijds geopereerd aan mijn knie. Eerst in het gips, toen zwol mijn been op, MRI-scan en daarna een kijkoperatie. Operatie geslaagd, probleem verholpen. Blijft sindsdien een dikke enkel en onderbeen. Oude steunkousen helpen, maar probleem komt na een paar dagen weer terug. Ik moest veel bewegen, met zittend werk was dat een probleem. Heb veel bewogen vanaf mijn pensionering, al die beweging heeft echter niet geholpen. Wat nu?

Als het lymfoedeem is dan is het vaak een chronisch probleem en is genezing niet mogelijk. Wel is het goed te behandelen. De patiënt blijft vaak afhankelijk van een therapeutische elastische kous. Deze moet regelmatig gedragen worden en gemiddeld jaarlijks worden vervangen zodat de druk optimaal blijft.

Open dag

Wilt u meer informatie over (de behandeling van) lymfoedeem? Kom dan naar de open dag bij Centrum Oosterwal in Alkmaar en Heerhugowaard op zaterdag 18 maart van 10.00 tot 13.00 uur. Onze huidtherapeuten en artsen beantwoorden graag al uw vragen.